Mardin'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Şenköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 06 COB 545 plakalı otomobil ile 47 LC 186 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, araçlardaki Cemal E. (35), Serkan E. (13) ve Mesut A. (26) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Cemal E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.