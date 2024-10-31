Mardin'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

MARDİN'de, otomobille traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin- Diyarbakır kara yolu, kırsal Sürgücü Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, Osman D. (64) idaresindeki 21 AV 781 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,