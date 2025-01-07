Mardin'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mahmut A. yönetimindeki 52 KC 887 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi'nde, Hamza A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel