Mardin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Hava Radar Rampası'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 24 ABJ 969 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,