Mardin'de Otomobil Traktöre Bağlı Su Tankerinin Altına Girdi
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir otomobil, su tankerinin altına girdiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilde hasar meydana gelirken, sürücüsü yara almadan kurtuldu.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde otomobilin traktöre bağlı su tankerinin altına girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, 28 Nisan'da, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi Vefa Evleri Sitesi mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre bağlı su tankerine çarptı. Su tankerinin altına giren otomobilde hasar oluşurken, sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, hızla gelen otomobilin su tankerine çarpıp, altına girdiği görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel