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Mardin'de Otomobil Traktöre Bağlı Su Tankerine Çarptı

Mardin'de Otomobil Traktöre Bağlı Su Tankerine Çarptı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir otomobilin, traktöre bağlı su tankerine çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin traktöre bağlı su tankerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nur Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden traktöre bağlı su tankerine çarptı.

Yaralanmanın olmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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