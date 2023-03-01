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Mardin'de otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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Mardin'de otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı (2)

DEPREMDEN KAÇIP MARDİN'E GELMİŞLERKazada yaralanan Mehtap Apaki'nin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İngilizce öğretmeni olduğu, kazada yaşamını yitiren annesi Hatice, babası Hasan Apaki ile birlikte depremlerin ardından Mardin'e geldikleri ve yurtta kaldıkları öğrenildi.

DEPREMDEN KAÇIP MARDİN'E GELMİŞLER

Kazada yaralanan Mehtap Apaki'nin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İngilizce öğretmeni olduğu, kazada yaşamını yitiren annesi Hatice, babası Hasan Apaki ile birlikte depremlerin ardından Mardin'e geldikleri ve yurtta kaldıkları öğrenildi. Mehtap Apaki'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, gözaltına alınan TIR sürücüsü Cemil Gerdanoğlu'nun da jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Mardin Güncel Haberler

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