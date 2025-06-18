Mardin'de Otomobil Takla Attı: Sürücü ve Kızı Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve 6 yaşındaki kızı yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile 6 yaşındaki kızı yaralandı.
Kaza, 16.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ADR 698 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile 6 yaşındaki kızı yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,