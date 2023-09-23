Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal Göllü Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysi B. yönetimindeki 38 SY 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN