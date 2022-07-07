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Mardin'de otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
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Mardin'de otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin'e bağlı kırsal Kalecik Mahallesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 33 RV 767 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan 1 yaralı ise buradan Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil ise vinçle bulunduğu bölgeden çıkarıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

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