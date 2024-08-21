Mardin'de otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 RF 788 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada M.O. (25) ve M.Ö. (23) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.