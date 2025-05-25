Mardin'de Otomobil Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Mardin'de Otomobil Kazasında 8 Kişi Yaralandı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mazıdağı ilçesi kırsal Özlüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LD 807 plakalı otomobil ile 50 NC 075 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Deniz B. (30), Muhammed B. (4), İbrahim B. (25), Aydın B. (53), Hatice B. (57), Ela B. (2), Gülistan B. (28) ve Delal B. (2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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