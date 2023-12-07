Mardin'de otomobil kazası sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ceylanpınar yolu Gözlüce köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu dün ağır yaralanan Ş.H. (58) tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kadının cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.