Mardin'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Artuklu-Nusaybin kara yolunun 13. kilometresinde Akarsu Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Nazmiye A. (48), Aslan A. (33), Nurcan A. (44), Bedirhan A. (22), Nurhan A. (40), Evin E. (45), Şeyma E. (7) yaralandı.
Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel