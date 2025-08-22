Mardin'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı

MARDİN'in Derik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Derik-Mazıdağı karayolunda meydana geldi. Kocakent Mahallesi'nden Derik'e bir akrabalarının düğününe katılan ailenin dönüş yolunda, Ş.D.D. (70) yönetimindeki 34 GJ 9741 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.D. (30) idaresindeki 34 NKC 765 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ş.D.D. ile birlikte A.E.S. (1), H.D., R.S., P.D., L.D. ve Ö.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan sürücü Ş.D.D., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),