Mardin'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil iş yerinin duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin iş yerinin duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.A'nın (22) kullandığı plakalı henüz öğrenilemeyen otomobil, dün akşam Şar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, iş yerinin duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki H.A (20), Z.A. (21) ve U.Y. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
