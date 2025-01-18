Mardin'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 26 yaşındaki N.Y. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 HUV 88 plakalı otomobil ile 27 AAR 745 plakalı otomobil, Yayvantepe Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, N.Y. (26) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel