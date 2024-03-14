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Mardin'de otomobil kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada, Mehmet Y, Uğur K. ve Şeyma K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uğur K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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