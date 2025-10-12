Mardin'de Otomobil Kazası: 1'i Ağır, 4 Yaralı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Şanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 BJK 59 ve 27 AEV 344 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Halime A. (62), Aziz A. (61), Fedayi U. (23) ve Musap A. (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halime A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.