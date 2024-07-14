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Mardin'de Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı, kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

Vali Ozan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'ye (10) çarptı.

Kazada iki çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Halil B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Artuklu Mardin Çocuk Yaşam Güncel Haberler

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