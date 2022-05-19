Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı - Haberler

Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı
AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Plakası henüz öğrenilemeyen Dilan A. yönetimindeki otomobil, Çağlar Mahallesi'nde Ali Atay yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
Motosiklette bulunan Atay ile Sinan Altın ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel