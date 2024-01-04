Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile S.D'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı ve Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yeni Mahalle'de sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile S.D'nin (26) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü S.D. yaralandı.
Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.