Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.