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Mardin'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nusaybin-Midyat kara yolunun Beyazsu mesire alanı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Mustafa K'nin (28) kullandığı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Nusaybin Jandarma İtfaiye Mardin Acil Durum Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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