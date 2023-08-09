Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mahsum Kartal'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kızıltepe ilçesinin kırsal Kaynarca Mahallesi'nde, Musa Çakıl'ın idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hadice ve Gülistam Çakıl yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel