Mardin'de Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Kızıltepe ilçesinin Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Hadice Çakıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.