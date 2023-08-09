Mardin'de Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Kızıltepe ilçesinin Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Hadice Çakıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mardin'de, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Mahsum Kartal'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kızıltepe ilçesinin kırsal Kaynarca Mahallesi'nde, Musa Çakıl'ın idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hadice ve Gülistam Çakıl yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hadice Çakıl, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.