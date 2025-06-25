Mardin'de Otomobil ile Beton Mikseri Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 42 AJG 336 plakalı otomobil ile beton mikseri, kırsal Boztepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Azad H. olay yerinde hayatını kaybetti; araçlardaki Nurettin S. ile Zahid E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Nurettin S. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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