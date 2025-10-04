Haberler

Mardin'de Otomobil Eşeğe Çarptı: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde bir otomobilin eşeğe çarpması sonucu Beşir Ç. ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin eşeğe çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kırsal Gülveren Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beşir Ç'nin (66) üzerinde bulunduğu eşeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Beşir Ç. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belediye ekipleri ise yaralı eşeği tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürdü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 5 yıl sonra bir ilk

Dev derbide 5 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.