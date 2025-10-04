Mardin'de Otomobil Eşeğe Çarptı: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde bir otomobilin eşeğe çarpması sonucu Beşir Ç. ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin eşeğe çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kırsal Gülveren Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beşir Ç'nin (66) üzerinde bulunduğu eşeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Beşir Ç. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Belediye ekipleri ise yaralı eşeği tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürdü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel