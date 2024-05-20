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Mardin'de otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada sürücü ağır yaralandı ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Azad Tün'ün (46) kullandığı otomobil, kırsal Yolbilen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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