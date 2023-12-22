Mardin'de otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ACA 457 plakalı otomobil, Akdoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobildeki H.G (36), C.G (48) ve İ.H.G (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.