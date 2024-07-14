Mardin'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek