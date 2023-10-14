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Mardin'de otomobil çocuğa çarptı, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir otomobil, bisiklet süren bir çocuğa çarptı ve bir kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.