Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı - Haberler

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Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
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Mardin'de otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı: 3 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından akaryakıt istasyonunda pompa korumalığına çarptı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından akaryakıt istasyonunda pompa korumalığına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Nusaybin uluslararası İpekyolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AE 050 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce kaldırıma ardından akaryakıt istasyonunda pompa korumalığına çarpıp, yan yattı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ihbarıyla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisin çevre güvenliği, itfaiye ekiplerinin de olası patlamaya karşı önlem aldığı akaryakıt istasyonunda yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

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