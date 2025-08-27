Mardin'de Otobüs ve TIR Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Mardin'de Otobüs ve TIR Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, özel halk otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada Abdülkadir Talas (65), Mehmet S. (40), Murat D. (50), Cihan A. (25), Habat M. (42), Emine U. (48), İbrahim T. (40), Sara C. (28), Şeyhmus A. (52) ve Mervan Ç. (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Talas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
