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Mardin'de otobüs devrildi, 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Ömerli ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ömerli-Midyat kara yolu Alıçlı mevkisinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Mardin Büyükşehir Belediyesine ait ilçeler arasında yolcu taşıyan otobüs devrildi.

Kazada, otobüste bulunan H.Ç, T.A. ile A.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Ömerli ve Midyat devlet hastanelerine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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