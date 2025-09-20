Haberler

Mardin'de Oto Lastik Dükkanında Çırak Düşme Anı Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir oto lastik dükkanında çalışan çırak, su bidonu taşırken dengesini kaybedip tamir çukuruna düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve çırak yara almadan kalktı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, oto lastik dükkanında çalışan çırak, dengesini kaybedip tamir çukuruna düştü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra, Mazıdağı ilçesindeki oto lastik dükkanında meydana geldi. İş yerinde çırak olarak çalışan H.G., su bidonu taşıdığı sırada dengesini kaybedip tamir çukuruna düştü. Çırağın yara almadığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çırağın elindeki su bidonuyla yürürken dengesini kaybedip tamir çukuruna düştüğü, ustalarının yardıma geldiği, çocuğun düştüğü yerden kalktığı anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
