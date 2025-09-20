Mardin'de Oto Lastik Dükkanında Çırak Düşme Anı Güvenlik Kamerasında
Olay, dün öğleden sonra, Mazıdağı ilçesindeki oto lastik dükkanında meydana geldi. İş yerinde çırak olarak çalışan H.G., su bidonu taşıdığı sırada dengesini kaybedip tamir çukuruna düştü. Çırağın yara almadığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, çırağın elindeki su bidonuyla yürürken dengesini kaybedip tamir çukuruna düştüğü, ustalarının yardıma geldiği, çocuğun düştüğü yerden kalktığı anlar yer aldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel