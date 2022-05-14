Mardin OSB Genel Kurul toplantısı yapıldı - Haberler

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

OSB Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulnasır Duyan, Müteşebbis Heyeti, sivil toplum kuruluş temsilcileri, ilgili kamu kurum yetkilileri ve sanayiciler katıldı.

Genel kurul toplantısının açılışında konuşan Demirtaş, Mardin'in sahip olduğu artıların çok az şehirde bulunduğunu ve bunun yatırımcılar için büyük avantaj olduğunu belirtti.

Mardin'de ihracatın 1 milyar doları geçtiğini kaydeden Demirtaş, sanayicilere turizme yatırım yapma çağrısında bulundu.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"İş adamlarımızı özellikle turizm alanında yatırım yapmaya davet ediyorum. Çok ciddi para var burada. Çünkü Mardin bir açık hava müzesi, bunu hiçbir yerde bulunmazsınız. Özellikle yurt dışından da çok ciddi anlamda turistlerin geleceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş tur operatörleri Mardin'i görmek için heveslenmeye başladılar. ABD'de haberlerde Mardin'e yer verildi. Bunu başarabiliriz. Bunun başarmamak için herhangi bir sebep yok."

Tek liste halinde gidilen seçimde Duyan, yeniden OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine getirildi.