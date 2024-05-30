Mardin'de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

MARDİN'in Ömerli ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bugün akşam saatlerinde Ömerli ilçesi kırsal Kocasırt Mahallesi'nde örtü yangını çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarıya olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.