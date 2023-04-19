MARDİN'DE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ DEPREMZEDE AİLELERE BAYRAM ŞEKERİ DAĞITTI

MARDİN'de, Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kentte bulunan 200 depremzede aileye bayram şekeri ikramında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar devam ederken, birçok depremzede farklı şehirlerde misafir ediliyor. Mardin'in Artuklu ilçesine gelen depremzede aileler, oteller, öğrenci yurtları ve belirlenen evlere yerleştirildi. Depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanırken çocukların da yaşadıkları korkuyu atlatmaları ve sosyalleşmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Mardin'deki kurumlarca oluşturulan ekipler, çoğunluğu uykusunda yakalandıkları şiddetli sarsıntıyı hissedip aileleriyle sokağa çıkan çocuklarda afetin izlerini silmeye çalışıyor. Mardin Artuklu Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu da 'Gönlünüze misafir olmaya geldik' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri öncülüğündeki kampanya kapsamında hazırlanan 100'ü aşkın gıda kolisi ve nakdi yardım zarfı yetim, muhtaç ve depremzedelere ulaştırıldı. 70 çocuğu da giydiren okul, bugün de KYK Kız Yurdu'nda misafir edilen depremzede ailelere bayram şekeri ve kolonyası dağıttı.

'RABBİM BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN'

Proje koordinatörlerinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatih Akman, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Ramazan'ın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğu bilinciyle bu ayın manevi atmosferinden istifade etmek için Hacı Suphiye Bölünmez İmam-Hatip Ortaokulu ailesi olarak bu projeye dört elle sarıldıklarını belirten Akman, ihtiyaç sahibi bir yetimin, bir muhtacın veya bir depremzedenin ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu süreç boyunca yaşadıklarını belirtti. Okul olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında böyle bir çalışmanın içerisinde olmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını kaydeden Akman şunları söyledi:

'Hacı Suphiye Bölünmez İmam-Hatip Ortaokulu idaresi, öğretmenleri, öğrencileri ve velileriyle birlikte Ramazan ayı boyunca 'Gönlünüze misafir olmaya geldik' sloganıyla insani yardım anlamında çok güzel etkinliklere imza attık, atıyoruz. Bugün de depremzede kardeşlerimize Ramazan Bayramı hediyesi olarak şeker ve kolonya dağıtımını yapıyoruz. Yaklaşık 200 aileye bu paketleri ulaştıracağız. Mardin'deki vatandaşlarımızın gönül sıcaklığını bu şekilde memleketimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimize hissettireceğiz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın ve herkesin bayramı mübarek olsun.?

Şeker dağıtan çocuklar da böyle güzel bir çalışmada yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. (DHA)

Görüntü bilgisi

---------

KYK yurdundan genel ve detay görüntüler

Öğrenci ve öğretmenlerin yurda gelmesi

Koordinatör öğretmen Fatih Akman'ın konuşması

Şeker paketlerin yurda görülmesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)