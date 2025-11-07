Mardin'de Ortak İş Kurma Vaadiyle 2.15 Milyon Lira Dolandırılan Adam Suç Duyurusunda Bulundu

MARDİN'de Bilal Demirdağ (35), geçen yıl tanıştığı O.Y. ile R.Y. tarafından ortak iş kurma vaadiyle 2 milyon 150 bin lira dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Midyat ilçesinde yaşayan Bilal Demirdağ, geçen yıl tanıştığı O.Y. ile R.Y.'nin teklifiyle ortak iş kurmak istedi. Kendisine ve babasına ait kredi kartlarından farklı tarihlerden pos cihazıyla 2 milyon 150 bin liranın çekildiğini, iş yeri kurulmayınca da dolandırıldığını anladığını ileri süren Demirdağ, şüpheliler hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu

'HAYATIMI DEVAM ETTİREMİYORUM'

Bankalara olan borçları yüzünden hakkında uygulanan haciz işlemleri nedeniyle sigortalı bir işte de çalışamadığını belirten Demirdağ, "İyi niyetimden dolayı benim ve babamın kredi kartlarını 1,5 yıl kullandılar. 2 milyon 150 bin lira param gitti. Bankalar şu an benden 1 milyon 900 bin lira istiyor. Paramı geri talep ettim, Allah'ın adını anarak sürekli oyalayıp, 'Geri vereceğim' dediler ama 1,5 yıldır tek kuruş dönmedi. Şimdi icralar yüzünden sigortalı bir işte dahi çalışamıyorum, normal hayatımı devam ettiremiyorum. Avukatım aracılığıyla şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şüphelilerin cezalandırılmasını ve paramın geri verilmesini talep ediyorum. Beni kandırdılar, iyi niyetimin kurbanı oldum. Demek ki onların niyeti en başından beri kötüymüş" dedi.

'BAŞKALARIN DA MAĞDUR ETMELERİNİ İSTEMİYORUZ'

Demirdağ'ın avukatı Gurbet Bilbay ise "Müvekkilim, şüpheliler tarafından iyi niyetinden istifade edilerek dolandırılmıştır. İş kurma vaadi altında müvekkile ait kredi kartlarının şüphelilere ait pos cihazları üzerinden çekilmesi suretiyle gerçekleştirmişler. Kredi kartı çekimleri, ticari bir işlem veya faturalandırma olmaksızın gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler sonucunda çekilen yaklaşık 2 milyon 150 bin TL'lik meblağ müvekkilin eline geçmemiş, şüphelilerce zimmete geçirilmiştir. Bu usulsüz çekimler nedeniyle müvekkilimiz, şu anda ilgili bankalara borçludur ve günlük hayatını sürdürmekte büyük zorluk yaşamaktadır. Bankalardan da iade talep ettik, çünkü bu çekimlerin karşılığında hiçbir şekilde fatura yansıtılmamış. Müvekkilim şu an bankalara borçlu, şüphelilerin yargılanmasını talep ediyoruz. Ellerini kollarını sallayarak, dışarda gezerek, başkalarını da kandırıp mağdur etmelerini istemiyoruz" diye konuştu.