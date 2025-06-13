Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçenin kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına 2 helikopterin de havadan destek verdiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mazıdağı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Konur Mahallesi ile Meşeli Mahallesi arasında, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldiği belirtildi.

Valilik ve kaymakamlık koordinesinde yangına derhal müdahale edildiği, birçok kurum ve ekibin koordineli şekilde çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına, Jandarma Hava Grup Komutanlığı envanterinde bulunan 1 skorsky ve 1 mi tipi helikopter ile Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği, İl Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı TOMA araçları, Mazıdağı Marsu Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Mazıdağı İlçe Orman Şefliği tarafından etkin ve kapsamlı şekilde müdahale edilmiştir. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimizin özverili çalışmaları ve vatandaşlarımızın sağduyulu desteğiyle yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması ve çevreye verebileceği zararın önlenmesi amacıyla tüm imkanlar seferber edilmiştir.

Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza, sahada görev yapan personelimize ve duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, bölgemize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."