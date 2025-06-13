Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümesine rağmen, Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangına havadan destek veren 2 helikopter de yer aldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mazıdağı ilçesinin kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına 2 helikopterin de havadan destek verdiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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