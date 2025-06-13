Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki mahalle arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale gerçekleştirilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
mardin'in mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, saat 14.00 sıralarında ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına vatandaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri karadan, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na ait 2 askeri helikopter de yangın söndürme ekipmanlarıyla havadan müdahale etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MAZIDAĞI (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel