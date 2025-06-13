Mardin'de Orman Yangını Çıktı

Mardin'de orman yangını (3)

Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal Evkuran Mahallesi kırsalında, saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,