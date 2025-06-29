Mardin'de Orman Yangını 4 Saatte Kontrol Altına Alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel