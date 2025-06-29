Mardin'de Orman Yangını 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Orman Yangını 4 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Nusaybin ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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