MARDİN'DE YAPIMI TAMAMLANAN MİLLET ORMANI'NDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında 81 ilde 81 Millet Ormanı kurulacağını duyurmasının ardından, Mardin'in Artuklu ilçesinde geçen yıl çalışmalarına başlanılan Kasımiye Millet Ormanı'nda çalışmalar tamamlandı. Ormanın resmi açılışının yapılabilmesi için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de Beştepe'deki Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde 81 ilde 81 Millet Ormanı kurulacağını duyurmasının ardından, kentte kurulacak Millet Ormanı için Artuklu ilçesindeki Saraçoğlu ve Diyarbakır Kapı mahalleri arasındaki 45 bin 89 hektarlık alan belirlendi. Millet Ormanı'na yapay gölet, ibadethane, ahşap köprü, yürüyüş ve koşu yolu, seyir terası, araç yolları, otopark, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış stantları, barbekü ve kamp alanları, çeşmeler ile bulaşık yıkama üniteleri yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla, devir teslim töreni gerçekleştirildi. Millet Ormanı, protokolle Artuklu Belediyesi'ne devrildi. Törene Şanlıurfa Tarım ve Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Tarım ve Orman İl Müdürü Siyamet Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

'BUGÜN İTİBARIYLA ÇALIŞMALAR BİTTİ'

Protokol imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Tarım ve Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Kasımiye Millet Ormanı'nın Mardin halkına hayırlı olmasını dileyerek, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında her ile bir Millet Ormanı kurulacağını açıklamasının ardından Mardin ilimiz pilot il seçildi. Bugün itibarıyla Mardin Kasımiye Millet Ormanı'nda çalışmalarımızı bitirmiş olduk. Bundan sonra Artuklu Belediyemiz ile bu süreci yürüteceğiz. Buranın işletilmesi, halka sunulması ve bakım iş ile işlemlerin yapılabilmesi için protokol imzaladık. Bu tesisin, Mardin'imize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun' dedi. Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede de devrini aldıkları Mardin Kasımiye Millet Ormanı'nı çok yakın bir zamanda halka açacaklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. (DHA)