Mardin'de Okul Güvenliği İçin Denetimler Yapıldı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde toplam 56 ekip ve 109 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, okul çevreleri, servis araçları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda kontroller yapıldı.

Denetimlerde, 173 okul ve çevresi kontrol edildi, 1003 kişi sorgulandı, 249 araç ve sürücüsü denetlendi, 10 araca cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, öğrencilerin sıklıkla uğradığı iş yerleri ve alanlarda da denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 21 bayi, 9 internet salonu, 7 oyun salonu, 29 kahvehane, 34 park ve bahçe, 4 iddia ve ganyan bayi ve 21 metruk bina kontrol edildi.