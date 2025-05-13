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Mardin'de Öğretmen Silahlı Saldırıda Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen okul çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı ve intikam amacıyla hareket ettiğine dair iddialar ortaya atıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Abdurrahim Yılmaz'ın (40) okul çıkışı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan İbrahim Ertaş, tutuklandı.

Olay, 8 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nun arka bahçesinde meydana geldi. Ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz, okul çıkışı motosikletine bindiği sırada, silahlı saldırıya uğradı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, Kızıltepe ilçesi kırsal Halkalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

'İNTİKAM' İDDİASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İbrahim Ertaş, Nusaybin ilçesinde yakalandı. Şüphelinin, saldırıyı 25 Mart 2022'de Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş'ın intikamını almak için gerçekleştirdiği iddiaları üzerine, kardeşi F.E. ve babası K.E. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İbrahim Ertaş, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanıp Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, babası K.E. ile kardeşi F.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Mardin'de Öğretmen Silahlı Saldırıda Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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