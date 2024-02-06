Mardin'de okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sıklaştırıldı

MARDİN'de polis ekipleri, ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Ara tatilin sona ermesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 134 ekip ve 364 personelin katılımı ile okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, okul çevresi ve parklardaki kişilerin kimliklerini kontrol ederek, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaptı. Araçlarda bulunanlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamalarda 117 okul çevresi, 62 kahvehane, 48 büfe, 42 park ve bahçe, 23 internet kafe ve oyun salonu, 20 metruk bina, 18 şans oyunu ve ganyan bayii, bin 13 kişi ve 228 servis aracı denetlendi. Ekiplerin okul önlerinde gerçekleştirdiği denetimlerin süreceği öğrenildi. (DHA)